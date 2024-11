Vor diesem Hintergrund kündigte er eine neue Ansicht an, bei der das Meta-Netzwerk testet, die Direct Messages prominenter in der App zu platzieren. Konkret wird der DM-Bereich sowohl in eine mittlere Position verschoben als auch in eine Ansicht integriert, in der User wie gewohnt zu den Nachrichten swipen können. Er ersetzt dann in der Navigationsleiste den prominent platzierten Create Button.

Die Community reagiert jedoch kritisch auf die neue Navigation. In einem Kommentar auf Threads äußerte ein User unter dem Beitrag von Mosseri, dass die Tatsache, dass der Nachrichten-Button auf Instagram häufiger genutzt wird als der Erstellen-Button, ihm zu denken geben sollte.