Accounts in deiner Instagram Story einfach versteckt taggen? Erfahre, wie du mit der Sticker-Alternative subtil markierst und deine Visual-Ästhetik beibehältst.

Du willst eine Instagram Story posten und Accounts taggen – jedoch versteckt? Mit einem neuen Feature liefert Instagram eine weitere Möglichkeit, deine Visuals clean zu halten. Zuvor gab es für findige User bereits einige Optionen dafür: Neben dem offensichtlichen Tag Button im Sticker-Menü gab es auch die Option, über das Schriftfeld rechts über dem Keyboard Accounts zu markieren. Beide Tags konnten entweder im Bild gelassen werden, ganz klein skaliert oder sogar aus dem Bild gezogen werden. Dennoch gab es zu bemängeln, dass die Visual-Qualität der Story durch beide Varianten minimal litt. Als Lösung führte Instagram bereits 2022 die Option ein, Accounts nachträglich zu taggen, was die Option zum Teilen lieferte, ohne sich auf die Story-Qualität auszuwirken.

Story Tags nun einen Schritt voraus

Mit dem neuen Update haben User die Möglichkeit, in der Editiereinstellung (oben rechts auf den drei Punkten) Accounts direkt versteckt zu taggen. Insbesondere Content Creatorn und Nutzer:innen, die mehrere Story Slides mit Tags in einem Durchgang posten wollen, ohne an Visual-Qualität zu verlieren, könnte dies zugutekommen. So sieht das Update aus, der App Researcher Ahmed Ghanem hat es entdeckt und via Threads einen Screenshot geteilt: