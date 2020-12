Die Vorweihnachtszeit gilt für den Handel als wichtigste Saison des Jahres. Instagram nutzt diese Zeit nun, um den Social Commerce auf der eigenen Plattform voranzutreiben. Das Unternehmen launchte in Kooperation mit einigen Influencern den ersten shoppable Christmas-Katalog. The Christmas Edit unterstützt lokale Unternehmen in England, die von britischen Influencern herausgesucht wurden.

Small businesses are at the heart of the Instagram community and in 2020, they need our support more than ever. The Instagram Christmas Edit is packed full of some of the most unique British brands on Instagram, chosen by a group of the freshest voices on the platform,