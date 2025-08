Mehr Durchblick statt Rätselraten: Instagram zeigt jetzt genau, welche Posts neue Follower bringen und wann deine Reels am meisten gefeiert werden. Die neuen Analysefunktionen geben Creatorn neue Daten, um Content-Strategien zu optimieren und Reichweite zu steigern.

Instagram gibt Creatorn neue Werkzeuge an die Hand, um ihren Content-Erfolg präziser zu verstehen. Mit den neuen Analysefunktionen wie When people liked your Reel und Top Follower Drivers zeigt Instagram ab sofort genauer, wann und warum Inhalte performen. Das Ziel: Weniger Rätselraten, mehr datenbasierte Entscheidungen.