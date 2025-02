Lila ist eine Farbe, die unter anderem mit Kreativität und Innovation assoziiert wird. Sie könnte sich also perfekt in Instagrams Designphilosophie einfügen – oder einfach das klassische Blau ablösen, das wir seit Jahrzehnten mit Hyperlinks verbinden.

© Meta via Canva

Mehr als nur ein Farbwechsel auf Instagram?

Instagram entwickelt sich stetig weiter und passt immer wieder kleine Designelemente an, um die Plattform moderner und nutzer:innenfreundlicher zu gestalten. Ein Beispiel dafür ist das umfassende visuelle Update aus dem Jahr 2022, bei dem Instagram einen neuen Font, kräftigere Farben und mehr Barrierefreiheit einführte. Das Design-Update umfasste die Einführung der Schriftart Instagram Sans in verschiedenen Styles, die sowohl ästhetisch als auch funktional die Brand Identity von Instagram unterstreichen sollte. Zudem wurden neue Layouts und ein optimierter Farbverlauf eingeführt, um den Content der Nutzer:innen stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Solche gestalterischen Veränderungen können auf den ersten Blick subtil erscheinen, haben aber oft weitreichende Auswirkungen auf das Nutzer:innenerlebnis und das Engagement auf der Plattform.

Ob das neue Lila ein dauerhaftes Designelement wird oder nur ein kurzfristiger Test bleibt, entscheidet sich anhand der Testergebnisse. Bisher ist die neue Farbgebung auf Instagram allerdings noch nicht für jede:n sichtbar; wir konnten noch nicht darauf zugreifen.

Mehr Instagram-Experimente: Bezahlte Testimonials und neue Task-Funktion für DMs

Der Farbwechsel ist nicht das einzige neue Feature, das Instagram testet. In einem anderen aktuellen Experiment führt die Plattform Testimonials ein – eine Funktion, mit der Creator bezahlte Werbekommentare in Anzeigen hinterlassen können. Zudem wird ein neues Meta AI Feature erprobt, das automatisch Aufgaben aus Direktnachrichten erstellt. Während Meta damit mehr Effizienz und Transparenz verspricht, warnen Kritiker:innen vor einer Verwischung der Grenze zwischen ehrlichen Empfehlungen und versteckter Werbung.