Im Test auf Instagram: Der Full-Screen-Modus für Reels soll das User-Erlebnis mit einem ablenkungsfreien Scroll-Erlebnis verbessern.

Instagram experimentiert aktuell wieder mit einem neuen Full-Screen-Modus für Reels, mit dem Reels bald – wie auf TikTok bereits etabliert – ganz ohne Ablenkung angeschaut werden können. Der Tech Insider Hammod Oh berichtet auf Threads, dass dieses Feature für ein flüssiges Scrollen sorgt, das ohne störende Menüelemente abläuft. User können die Videos so intensiver erleben, was auch die Dwell Time der Reels erhöhen könnte.