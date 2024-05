Die Entertainment App TikTok führt im Herbst 2022 einen Clear Mode für die Videos ein und User konnten diesen in den Videos aktivieren. Der Clear Mode ist eine Funktion, die es den Nutzer:innen ermöglicht, störende Overlay-Elemente während der Videowiedergabe auszublenden. Dies umfasst Captions, Call-to-Action Buttons und Profilnamen, wodurch das Video im wahren Fullscreen-Modus und ohne visuelle Beeinträchtigungen angezeigt wird.

Im Earnings Call zu den Quartalszahlen für das vierte Quartal 2023 betonte Meta CEO Mark Zuckerberg, dass Reels weiterhin eine hohe Priorität für das Unternehmen haben und maßgeblich zur Nutzer:inneninteraktion und den Umsätzen beitragen. Täglich werden Reels über 3,5 Milliarden Mal geteilt, was ihre Popularität und Bedeutung innerhalb der App unterstreicht.

[…] Reels and our discovery engine remain a major priority and driver of engagement, and messaging continues to be our focus for building the next revenue pillar of our business before our longer term work reaches scale. But since I went a bit longer on the other areas today, I’m just going to mention a few highlights here. Reels continues to do very well across both Instagram and Facebook. People reshare Reels 3.5 billion times every day. Reels is now contributing to our net revenue across our apps. The biggest opportunity 4 going forward is unifying our recommendations systems across Reels and other types of video. That will help people discover the best content across our systems no matter what format it’s in.