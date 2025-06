KI-generierte Songs, Audio-Trend-Charts und Community Insights: Mit den neuen Musik-Features für Reels können Creator und Brands ihre Inhalte künftig noch einfacher auf Trends und die eigene Zielgruppe abstimmen.

Das Phänomen kennt wohl jede:r, der oder die regelmäßig Reels scrollt: Plötzlich taucht ein bestimmter Song immer wieder in den Feeds auf. Genau solche Trends will Instagram nun transparenter machen.

Aktuell testet die Plattform eine neue Trending Audio-Ansicht, die zeigt, welche Songs und Sounds bei Reels gerade besonders angesagt sind. Dabei listet Instagram nicht nur die Gesamtzahl der Reels zu einem Song, sondern ergänzt die Übersicht um weitere spannende Features.

Gleichzeitig öffnet sich Instagram für ein weiteres Audioformat: Künftig sollen auch KI-generierte Songs in Reels erlaubt sein.

Neue Insights für Creator: Welcher Hit performt bei meiner Community?

Ob TikTok, YouTube oder Instagram: Musik ist und bleibt der Schlüssel zur Viralität auf Social-Media-Plattformen. Wer den passenden Sound trifft, landet oft ganz oben im Feed. Die Meta-Plattform schärft nun genau an dieser Stelle nach.

Künftig soll es für Creator noch einfacher werden, passende Audios für ihre Community auszuwählen. Ein neues Feature innerhalb der Trending-Übersicht dürfte dabei besonders interessant sein: Neben einem allgemeinen Trending Tab findet sich in der Betaversion auch der Bereich Popular with your followers. Hier zeigt Instagram an, welche Audios bei den eigenen Follower gerade besonders beliebt sind.