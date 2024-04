Demnach können User sich nicht mehr sicher sein, ob ein Account mit blauem Haken tatsächlich eine seriöse und relevante Quelle darstellt. Auf X, Facebook, aber auch Instagram und anderen Social-Media-Plattformen sind aber schon seit langer Zeit Konten aktiv, die sich namentlich und vom Layout her an populären Profilen orientieren und diese bewusst imitieren, um mehr Reichweite, Engagement und sogar irreführende Kooperationen zu erlangen. Dem möchte Instagram einen Riegel vorschieben. Die Plattform informiert Creator inzwischen per Benachrichtigung über sehr ähnliche Profile – und rät, diese zu melden, wenn sie schlichtweg kopieren.

Account Review dank Instagram: Imitator:innen schneller finden und melden

Der Social-Media-Experte Jonah Manzano informiert via Threads über die Benachrichtigungen von Instagram. Bei ihm selbst informierte die Plattform via Notification über zwei Profile, die seinem sehr ähnlich waren. In der Nachricht steht auch:

Review them to report any pretending to be you.