Like, share, comment – wie gut ein Post bei Instagram funktioniert, hängt stark vom Engagement der User ab. Und da Bilder und Videos eher geliked als geteilt oder kommentiert werden, ist die Zahl der Likes ein für viele Creator relevanter, da auch messbarer Hinweis auf die Popularität des Contents. Doch bereits 2019 kündigte Instagram an, die Zahl der Likes – zunächst nur testweise – verstecken zu wollen. Anfang März sorgte dann ein Fehler bei der Plattform für Furore: Der Test für die Hidden Likes war versehentlich ausgeweitet worden und die Like-Anzahl war unter beinahe allen Posts verschwunden. Inzwischen sind die Likes zwar zurückgekehrt, doch die Diskussion um die Anzeige der Likes ist aufs Neue entbrannt. Nun hat sich Adam Mosseri, Head of Instagram, selbst zu Wort gemeldet und gibt an, dass Instagram daran arbeitet, die nur für Creator sichtbare Like-Anzahl als Option für User möglicherweise schon in den kommenden ein bis zwei Monaten zur Verfügung zu stellen. Ein entsprechendes Feature wurde bereits entdeckt.

In einem kurzen Video, das Mosseri bei Twitter geteilt hat und das sich unter anderem auch mit den gerade gelaunchten Live Rooms beschäftigt, erklärt der Instagram-Chef, dass die Idee, die Likes bei Posts nicht mehr anzuzeigen, durchaus unterschiedlich aufgefasst wird. Daher arbeite man daran, diese Anzeige für die User bereitzustellen, die sie möchten, aber auch denen, die sie nicht möchten, keine Hidden Likes aufzuzwingen. Adam Mosseri sagt:

Clearly it’s a very polarizing idea. So right now, what we’re looking for is: Is there a way for us to bring private like accounts to those who are interested in it and not to those who aren’t? So expect more on that from us the next month, maybe two. And hopefully we’ll come with the right balance.