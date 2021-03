Wer vergangene Nacht Instagram öffnete, mag ein ungewohntes Bild vorgefunden haben: Statt unter Fotos im Feed die jeweilige Like-Anzahl vorgefunden zu haben, stand dort nur, dass einige User den Post geliked hätten. Für viele war klar: Instagram hat den Test, der vor zwei Jahren groß angekündigt wurde, still und heimlich ausgerollt. Demnach arbeite die Social-Media-Plattform schon seit einiger Zeit daran, den Usern keine Likes mehr anzuzeigen.

Schnell tauschten sich viele Instagram User bei Twitter über die Entwicklung aus. Die Meinungen gingen von „Damit zerstört Instagram die Einnahmequelle von Influencern“ zu „Endlich definiert man sich nicht mehr über eine Zahl“.

did instagram remove the option to see the number of likes under a photo??!? i love this, this is the kind of change we need on social media . NUMBERS AINT SHIT

I’m truly torn on whether I think hiding instagram likes will be healthy for me as an influencer (who typically has to “deliver” a certain amount of impressions for brand deals), I think I kind of feel more stressed?

So Instagram has taken away the number of likes on posts which means the influencer career path is due to collapse within the week 😬

Vor einigen Stunden kam dann jedoch die Entwarnung von Instagram. Man habe aus Versehen zu viele User der neuen Testgruppe für die Hidden Likes hinzugefügt. Etwas später war der Fehler behoben und die Likes wurden wieder angezeigt.

This issue has now been fixed. Pull down to refresh your feed and your likes should restore – thanks for your patience!

Das Thema bleibt jedoch bestehen. Schließlich sind Likes für User in Brasilien, Kanada, Australien, Irland, Japan, Italien und Neuseeland bereits verborgen. Und auch der nun behobene Bug deutet nur darauf hin, welche Pläne Instagram mit der Anzeige der Likes haben dürfte. Und diese deuten stark in die Richtung, dass die versteckten Likes bald geplant für alle User ausgerollt werden könnten. Als der Test in den ersten Ländern gelauncht wurde, erklärte Instagram, dass User sich dadurch mehr auf die Inhalte konzentrieren sollten, die sie gerne posten:

We want your friends to focus on the photos and videos you share, not how many likes they get. You can still see your own likes by tapping on the list of people who’ve liked it, but your friends will not be able to see how many likes your post has received.