Die Social-Media-Plattform launcht ein farbenfrohes Logo für den Messenger und neue Videochat Tools.

Facebook kündigt einen neuen Look für den Messenger an. Dabei soll nicht nur das Aussehen der App übersichtlicher und User-freundlicher werden, sondern auch zahlreiche neue Features wurden angekündigt. Viele der Funktionen sind allerdings bereits seit der Zusammenführung von Instagram Connect und dem Messenger verfügbar. Facebook schreibt auf der Unternehmens-Website:

[…] Messenger gets a new look to mark our continued evolution from a simple way to message your Facebook friends, to a place to hang out with your favorite people, on your favorite apps and devices.

Mit dem Facebook Messenger ist es nun möglich, Rooms zu erstellen und das von Instagram bekannte Co-Watching Feature zu nutzen. Außerdem stehen Usern nun personalisierte Sticker, eine Emoji-Antwortleiste und eine Auswahl an Layout-Optionen für die eignen Threads zur Verfügung.

Neues Logo und mehr Videochat Tools: Facebook erweitert den Messenger

Zu einem neuen Look gehört auch ein neues Logo für den Facebook Messenger. Der hauptsächliche Unterschied zu dem alten Icon ist die Farbgebung. Facebook erklärt zu dem neuen App-Logo:

Our new logo reflects a shift to the future of messaging, a more dynamic, fun, and integrated way to stay connected to the people you’re close to. We hope you like it as much as we do.

Das neue Messenger-Logo, © Facebook

Zusätzlich fügte der Social-Media-Konzern Chat Themes für die Chat-Verläufe der User hinzu. So können Nutzende nun den Hintergrund beispielsweise passend zum Thema Liebe gestalten. Dass Facebook für den Messenger in den vergangenen Monaten zahlreiche Features ausrollte, liegt augenscheinlich an der anhaltenden Coronapandemie. Denn aufgrund der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in vielen Ländern müssen die Menschen weiterhin nach neuen Wegen suchen, um mit ihren Freunden und Familien in Kontakt zu bleiben. Da ist es nicht überraschend, dass Facebook auch für den Messenger die Videochat Features erweitert.

Für Advertiser sind die Möglichkeiten, innerhalb des Messengers zu werben, weiterhin beschränkt. Ob Facebook hier demnächst ebenfalls ein Update ausrollt, ist noch unklar. Die neuen Features können ab sofort genutzt werden.

