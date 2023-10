Durch gelungene Co-Creation herausstechen

Inspiriert vom Influencer Marketing bietet Co-Creation die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit reichweitenstarken Creatorn. Diese erhalten jedoch lediglich ein grobes Briefing, um ihre volle kreative Freiheit bei der Umsetzung beizubehalten. Das Ergebnis sind besonders authentische Inhalte.

In Zusammenarbeit mit dem Content Creator @clmnsbrock hat LikeMeat das „LikeDöner“-Produkt vorgestellt. Auf dem offiziellen Kanal der Marke wurden einige unterhaltsame Videos in Kooperation mit dem Creator veröffentlicht. In einem dieser Videos zeigt Clemens in seinem einzigartigen, humorvollen Stil das Produkt und präsentiert gleichzeitig eine Rezeptidee.