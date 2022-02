Noch immer wird TikTok als Marketing-Plattform von vielen Werbetreibenden übergangen. Dabei birgt die Plattform – bei richtiger Nutzung – großes Potential. Im Mittelpunkt steht das Motto: „Selling by Entertaining“. Und genau dafür ist TikToks Endlosschleife von (Branded) Content ideal geeignet. Detaillierte Informationen zum Verkaufsprozess auf TikTok und den Bedürfnissen der User liefert eine globale Studie von TikTok und Material.

TikTok stellt eine gewagte These auf: Der traditionelle Marketing Funnel sei in der heutigen Welt, in welcher Shopping und Entertainment eng verknüpft sind, veraltet. Die Kund:innen würden heutzutage nur noch selten die verschiedenen Touchpoints des Funnel geradlinig durchlaufen. Stattdessen seien mehrere Aus- und Wiedereinstiege in den Kaufprozess die Norm.

Auch bei der langfristigen Kund:innenbindung sieht TikTok die Endlosschleife als effektiver als den traditionellen Funnel an, welcher oftmals nur in einmaligen Einkäufen resultiere. Authentische TikTok Ads führten neben mehr Ausgaben auch zu mehr Markenloyalität:

By listening to the TikTok community, we meet users where they want to be met, and it’s not in the funnel. Rather, it is an infinite loop with no start or end point, and it empowers brands to establish more meaningful relationships with consumers that result in communities of brand loyalists, repeat purchases, and greater spending.