Ein neuer Report zeigt auf, wie TikTok Ads im Vergleich zu anderen Social-Media-Kampagnen bei den Usern ankommen. Anders als bei anderen Studien wurde hier nicht die Performance ausgewertet, sondern direkt die emotionale Response einiger Studienteilnehmer:innen gemessen. Die Anzeigen in der Kurzvideo-App schnitten dabei sehr gut ab, was sich laut Studie vor allem darauf zurückführen lässt, dass diese im Full Screen angezeigt werden.

Für die Studie wurden die Hinströme von 57 Studienteilnehmer:innen untersucht, die zwischen 18 und 35 Jahren alt waren. Zunächst studierten die Neurowissenschaftler:innen die „emotionale Valenz“, das heißt, wie sympathisch das Gesehene bewertet wurde und wie das mit Aktionen wie Spontankäufen zusammenhängt. In dem Approach-Sektor fassten sie ihre Vergleichswerte zusammen. TikTok zeigte sich ganz 44 Prozent stärker als der Social-Media-Durchschnitt.

Sowohl im Bereich Approach als auch im Bereich Engagement konnte TikTok den Durchschnitt hinter sich lassen. Die Engagement Rate bedeutet für die Forscher:innen die Relevanz des Contents für die einzelnen User und wie wahrscheinlich es demnach ist, dass sie sich auch in Zukunft an die Ad erinnern und eventuell später etwas kaufen. Das Engagement bei TikTok Ads war in der Studie um 15 Prozent höher als der Durchschnitt.

TikTok’s unique engagement signature gives it an edge to be able to deliver ads and branded content in a way and at a moment when consumers are most open to receiving that messaging – and while all such signatures change over time, it is a golden opportunity for brands to use TikTok to their advantage right now,