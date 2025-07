Bald können WhatsApp User alle Antworten, die eine bestimmte Nachricht betreffen, unter dieser im Thread anordnen, um mehr Übersicht zu schaffen. Das erinnert an andere Plattformen und ist nur ein Feature, um in den Chats für mehr Ordnung zu sorgen.

Die Nachrichtennavigation auf WhatsApp wird noch einfacher. Kürzlich hat die Meta App bereits Message Summaries eingeführt. Das vorerst in der EU noch nicht verfügbare Feature fasst mithilfe der Meta AI ungelesene Nachrichten, zum Beispiel in Gruppen mit hoher Nachrichtenfrequenz, für User zusammen. Jetzt arbeitet WhatsApp an einem Message Thread Feature. Damit können Nutzer:innen Nachrichten und dazu passende Antworten gruppieren – was ebenfalls vor allem in Gruppen hilfreich sein kann.

WhatsApps Message Threads kommen bald

Der auf WhatsApp spezialisierte Publisher WABetaInfo berichtet von der neuen Funktion. Diese ist derzeit in der Entwicklung, in der jüngsten Betaversion der iOS Testflight App aber schon verfügbar.