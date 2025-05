Noch dürften nicht alle Creator über diese Funktion verfügen. Sie ermöglicht jenen mit Zugriff jedoch, Viewer des Livestreams auf simplem Wege zum Kontaktaufbau einzuladen. Dieser soll letztlich vor allem Conversions auf der Plattform fördern. Um aber überhaupt via TikTok LIVE streamen zu können, müssen Creator mindestens 18 Jahre alt sein, mindestens 1.000 Follower haben und die Community-Richtlinien sowie Nutzungsbedingungen einhalten.

User der App finden LIVE Content über den dedizierten Button am oberen linken Bildrand. Nicht weit entfernt können sie zwischen dem Following und For You Feed wechseln, die TikTok-Suche nutzen (am oberen rechten Bildrand) und via Shop Tab – der noch nicht bei allen angekommen ist – auf den TikTok Shop zugreifen. Gerade für diesen Social-Commerce-Bereich dürften die Lead-Generierung beziehungsweise Kontaktaufnahme über LIVEs von Vorteil sein. Immerhin können Seller ihre Angebote neben dem Showcase und shoppable Videos auch in Livestreams präsentieren.

So sehen die Produktintegrationen im TikTok Shop aus (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © TikTok

Weltweit hat der TikTok Shop bereits 15 Millionen Seller zu verzeichnen. Im Vereinigten Königreich werden pro Tag über 6.000 TikTok Shop LIVEs gehosted. Auf ähnliche Erfolge hofft TikTok auch in Deutschland, wo der Bereich seit wenigen Monaten integriert ist. Marken Wie LIDL und Hitschler konnten bereits erste Erfolgsmomente verbuchen: Der Hitschies Account konnte im ersten Monat rund 30.000 Produkte verkaufen, auch dank Livestreams. Und Alma Lipa, Chief Digital & Marketing Officer von L’Oréal in der DACH-Region, erklärt zum eigenen Markenauftritt:

L’Oréal folgt stets einem Credo: Wir wollen unsere Konsument:innen dort ansprechen, wo sie sind und ihnen zugleich ein interaktives Einkaufserlebnis mit ihren Lieblingsmarken bieten. Wir sind als eines der ersten Unternehmen in Deutschland bei TikTok Shop dabei – zunächst mit Maybelline, weitere Marken sollen folgen. Mit TikTok Shop verschmelzen wir auf neue Weise Markenerlebnis, Community und Shopping. Damit gehen wir einen weiteren großen Schritt für unsere Communities im Social Commerce.

DMs im LIVE-Kontext können nunmehr dabei unterstützen, über Produkte, neue Content-Reihen oder Unternehmen und Creator-Marken an sich ins Gespräch zu kommen. Der umfassende Roll-out wurde von TikTok indes noch nicht bestätigt.