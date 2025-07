Zu den Insights in der Threads App gelangst du über das Icon in der oberen linken Ecke auf deinem Profil; per Web findest du die Insights über das Menü in der unteren linken Ecke. Zu den kürzlich eingeführten Neuerungen gehören die folgenden Features:

Traffic-Quellen: Tippe auf Aufrufe, um eine Übersicht deiner Views im Laufe der Zeit sowie eine Auflistung der Kanäle, über welche dein Content gefunden wird, einzusehen. Letztere beinhaltet die prozentuale Aufteilung der Views über den Home Screen, dein Profil, die Suche, den Activity Tab sowie Instagram und Facebook.

Interaktionen über die Zeit: Tippe auf Interaktionen, um eine Übersicht des Engagements nach Likes, Antworten, Reposts und Zitaten zu sehen. Eine neue Grafik visualisiert die Interaktionen im Laufe der Zeit. Du kannst verschiedene Zeitspannen vergleichen: sieben, 14, 30 und 90 Tage.

Follower-Wachstum: Die Entwicklung deiner Follower-Zahl über die Zeit wird ebenfalls in einem neuen Diagramm dargestellt. Du findest zudem Informationen über das Geschlecht deiner Follower sowie die Städte und Länder, in denen du die höchste Reichweite erzielst.

Aktuell scheinen die Funktionen noch nicht allen Nutzer:innen zur Verfügung zu stehen. Teile uns gerne in den Kommentaren mit, ob du bereits auf die neuen Features zugreifen kannst. Auch die kürzlich gelaunchten Direct Messages sind derzeit noch nicht bei allen Usern angekommen – und sorgen dennoch bereits für Aufsehen.