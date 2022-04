Bereits im August 2019 ermöglichte Meta es allen Instagram Usern, im Spark AR Studio eigene Filter und Effekte zu kreieren. Seit September 2020 können Ersteller:innen von AR-Effekten ihre Arbeit auch im Messenger teilen. Nun hat die Plattform im Zuge des Release der Version 136 von Spark AR Studio eine ganze Reihe neuer Tools für Creator angekündigt. Ziel der neuen Funktionen sei eine noch kreativere, komplexere und immersivere AR-Erfahrung.

Besonders interessant für viele Creator dürfte die neue Audio-Engine sein. Diese soll die Integration und Vermischung verschiedener Audioquellen vereinfachen:

As part of today’s update, we’re rolling out a new audio engine that enables more advanced audio integrations in your effects. This includes improvements in audio processing which will make it easier for you to blend multiple audio sources together to create fun and richly layered audio effects.