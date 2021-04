Die Social-Media-Welt entwickelt sich heutzutage rasend schnell. Vor allen Dingen die Kurzvideo-App TikTok lebt von schnelllebigen Trends, die einem, wenn man ihnen zeitnah folgt, einen regelrechten Viewing und Follower Boost verschaffen können. Auch Brands wollen diesen Umstand für sich nutzen. Allerdings ist die Identifikation von TikTok Trends, die die zur Marke passen, für Unternehmen häufig eine Herausforderung. Hierbei möchte die Social-Plattform Werbetreibende künftig unterstützen und launcht den Business Creative Hub. Mit dem neuen Tool können Brands einfach Trends, die im Allgemeinen auf der Plattform vorherrschen sowie im Business-Kontext, einfach erkennen und diese für sich nutzen. TikTok schreibt zum Launch:

[…] we’re excited to introduce the new Business Creative Hub, an in-app resource freely available to all TikTok Business Account users. The Hub offers guidance on content creation and a steady stream of trending content to help you learn from best practices and turn creative ideas into TikTok videos.