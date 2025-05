Wer viel auf Instagram unterwegs ist, kennt das Problem: Irgendwann wirkt jedes Reel wie ein Remix des letzten. Vergangenes Jahr hat die Plattform ausgewählten Usern einen Neuanfang auf Instagram angeboten: Sie erhielten die Möglichkeit, ihre Empfehlungen zurückzusetzen und so für mehr Abwechslung im Feed zu sorgen.

Doch was, wenn nicht die Inhalte der anderen, sondern dein eigener Content dich langweilt? In einem kürzlich geposteten Video geht der Instagram-Chef auf eine Frage ein, welche insbesondere Creator beschäftigen dürfte, die schon seit Längerem dabei sind: Wie gehe ich vor, wenn ich meine Content-Ausrichtung ändern will? Besonders relevant ist hierbei die Entscheidung zwischen der Weiterführung des aktuellen Accounts und der Erstellung eines komplett neuen Instagram-Kontos. Mosseri hat diesbezüglich eine klare Empfehlung:

Generally speaking, it’s better to continue using your existing one, if you can.