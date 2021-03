Für Kinder unter 13 Jahren ist die App Instagram – wie die meisten anderen Applikationen ebenso – tabu. Allerdings könnte Facebook für diese Kinder bald eine Alternative schaffen. Aus einem internen Unternehmens-Post von Facebook geht hervor, dass Teenager bei Instagram besser geschützt werden sollen und dass eine Version von Instagram geschaffen werden soll, die auch für Kinder nutzbar ist. Dieser Post liegt Buzzfeed News vor.

Die Investigativjournalisten Craig Silverman und Ryan Mac berichten für Buzzfeed News über die mögliche Entwicklung einer Instagram-Kindervariante. Dabei wird der Facebook-interne Post von Vishal Shah, Instagrams VP of Product, zitiert, auf den der Publisher Zugriff erhalten hat:

I’m excited to announce that going forward, we have identified youth work as a priority for Instagram and have added it to our H1 priority list. We will be building a new youth pillar within the Community Product Group to focus on two things: (a) accelerating our integrity and privacy work to ensure the safest possible experience for teens and (b) building a version of Instagram that allows people under the age of 13 to safely use Instagram for the first time.