Influencer Marketing bietet sämtlichen Branchen Riesenpotentiale, auf TikTok, Instagram, YouTube und Co. Doch nur eine sinnvolle Kategorisierung ermöglicht zielorientierte Werbung. Hier kommen neun Influencer-Typen, die du kennen musst.

Influencer sind in den sozialen Medien hoch angesehen. Ob Pamela Reif, Julian Claßen oder Stefanie Giesinger: Werbetreibende buchen Influencer aufgrund ihrer hohen Social-Media-Reichweite. Warum? Influencer sind Online-Meinungsführer:innen. Sie haben im besten Fall eine loyale Community. Dabei geben sie Einblicke in viele, zum Teil private, Lebensbereiche und schaffen so eine enge Bindung zu ihren Abonnent:innen. Die Creator liefern inspirierende, lustige oder informative Beiträge.

Somit haben die Social Media Stars einen großen Einfluss auf ihr Publikum. Sie nutzen diese Autorität gezielt, um ihre Botschaften zu verbreiten. Damit begeistern sie Abonnent:innen von den Produkten der Unternehmen.

Der Vorteil ist offensichtlich

Unternehmen können ihren Bekanntheitsgrad erheblich steigern. So gelingen der Marke mehr Verkäufe. Influencer können ihrem Publikum interessante Produkte vorstellen und verdienen Geld. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten.

Doch die Selektion geeigneter Influencer ist für viele Unternehmen ein Problem. Nach Angaben der Social-Media-Konferenz Social Media Strategies Summit hadern 61 Prozent der Marketing Manager mit der Auswahl von Influencern. Aus diesem Grund ist eine Kategorisierung der Influencer entscheidend. Andernfalls ist erfolgreiches Influencer Marketing kaum möglich.

Meine Erfahrung

Es ist unklug, stets die Profilgröße als einziges Kriterium für die Auswahl der Influencer heranzuziehen. Eine größere Reichweite sorgt nicht immer für mehr Erfolg. Es zählt eher der Stil des Influencers sowie die Loyalität des Publikums. Schließlich nutzen Influencer mit unterschiedlichsten Motivationen ihr Social-Media-Profil.

Die entscheidende Frage lautet: Wie lassen sich Influencer sinnvoll unterteilen?

Nano-, Mikro-, Makro- und Mega-Influencer sind nahezu jeder:jedem Marketinginteressierten ein Begriff. Somit erfolgt die gängigste Einteilung nach der Anzahl der Follower. Von 10.000 zwei Millionen bis Abonnent:innen: Jeder Influencer wird auf Grund seiner Follower-Anzahl einer Gruppe zugeordnet. Meine Meinung ist: Der reine Fokus auf Follower-Zahlen ist komplett überholt. Ein Influencer mit 20.000 Followern kann mehr Story Views als ein Creator mit 100.000 Abonnent:innen haben.

Die Follower-Zahlen sagen nichts – oder nur wenig – über

die Reputation, das Publikum, das Wachstum, den Profilstil oder die Interaktionsrate aus.

Daher gilt: Du musst die Follower-Zahlen um Faktoren erweitern, die nicht alleine durch Zahlen greifbar sind.

Neun Influencer-Typen nach Auftritt und Motivation

Bei der Typologisierung von Influencern liefert das Buch Erfolgreich Influencer werden: Mehr Follower, Reichweite und Einkommen eine Vielzahl von wertvollen Informationen. Demnach unterscheiden sich Influencer

in ihren Inhalten, in der Wahrnehmung durch ihre Fans, in ihrem Auftreten, in der Intensität der Bindung zum Publikum und in der Profitabilität im Hinblick auf Kooperationen.

Du kannst mithilfe dieser Einteilung für dich thematisch und ideell passende Influencer ansprechen und für eine Kampagne gewinnen.

Die neun Influencer-Kategorien im Überblick

Die Influencer-Arten, die auch in erwähntem Buch vorgestellt werden, sind die folgenden:

Trendsetter:in Unterhalter:in Aktivist:in Expert:in Erklärer:in Motivator:in Mentor:in Unternehmensbotschafter:in Prominente:r

Wichtig: Influencer können zugleich mehrere Typen abdecken. Ein Fitness YouTuber kann Motivator:in und Trendsetter:in sein. Die Übergänge sind fließend. Dennoch können Follower oft einen Schwerpunkt feststellen. Das bedeutet, dass ein Influencer hauptsächlich Aktivist:in ist, nebenbei jedoch auch als Erklärer:in aktiv sein kann.

Trendsetter:innen

Trendsetter:innen veröffentlichen beeindruckende Bilder, die denen in Hochglanzmagazinen ähneln. Sie entführen ihre Abonnent:innen in eine Traumwelt und ermöglichen es, dem Alltag zu entfliehen. Ein Foto von der Fashion Week in New York City, dem Besuch eines luxuriösen Anwesens in Südfrankreich oder am Strand unter Palmen sind gang und gäbe.

Trendsetter:innen sind Influencer, die Trends zu Mode, Schönheit, Fitness und Essen prägen. Weiterhin liefern sie zu diesen Themen Informationen. Sie veröffentlichen Inhalte über tolle Reiseziele, exklusive Veranstaltungen und luxuriöse Erlebnisse.

Beispiel: Ellabekind

Ob weiße Villen auf Santorini oder eine Riesenrutsche mit Privatressort auf den Malediven: Ella stellt ihren Followern die schönen Seiten des Reisens vor. Beeindruckende Bilder in großartigen Outfits runden ihren Instagram-Auftritt ab. Dabei achtet sie stets auf den gewissen Wow-Effekt. Ihre Inhalte sind ästhetisch ansprechend. Sie inspiriert ihre Follower auf Reisen zu gehen und unvergessliche Erlebnisse zu sammeln. Dabei ist sie prädestiniert für den Influencer-Typ Trendsetter:in.