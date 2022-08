Wie auch kleinere Unternehmen mit ihren Marken und Produkten auf TikTok viral gehen – diese fünf Tipps helfen Marketern bei der Video-Content-Produktion.

Keine Frage: Wer heute cool sein will, der ist auf TikTok. Deshalb geht auch für Marketer kein Weg mehr an dieser App vorbei. Denn: Knapp die Hälfte aller US TikTok User kauft tatsächlich ein Produkt, dass sie dort gesehen haben. Aber: Viele Marketing-Abteilungen verzichten immer noch auf dieses enorme Verkaufsmomentum. Hemmnis Nr. 1: Video-Content und eine sich fortwährend verändernde User-Kultur. Deshalb existieren gerade bei kleineren Unternehmen noch Berührungsängste. Diese fünf Tipps helfen TikTok-Neulingen dabei, sich auf der dynamischen Plattform schnell zurechtzufinden und Produkte, Marken und Unternehmen nachhaltig zu positionieren.

Tipp #1: Der Ton macht die Musik

Sound, Ton, Musik sind die Signature-Elemente von TikTok. Und TikTok-Nutzer:innen lieben Sounds. Deshalb bedienen sie sich auch sehr gerne und oft aus der TikTok-eigenen Sound-Bibliothek, um Videos mit entsprechenden Audio-Tracks aufzuwerten. Gemutete Videos sind aus diesem Grund bei Nutzer:innen out. Das gilt auch für Marken-Content. Eine große Mehrheit schenkt Marken-Content größere Aufmerksamkeit, wenn dieser Originalton enthält. Deshalb sollten Unternehmenskonten die speziell für sie verfügbare Sound-Bibliothek vorsichtig einsetzen.

Tipp #2: TikTok-Styles unterstützen kreatives Storytelling

Mit der eigenen speziellen visuellen Ästhetik verfügt TikTok über ein Alleinstellungsmerkmal, das sich bis hin zur Videobearbeitung fortsetzt. Die in der Plattform enthaltene Video-Software erleichtert Marketern die gestalterische Arbeit. Dazu stehen kreative Tools wie etwa die umfangreiche Effekt- und Filter-Bibliothek zur Verfügung. Erweiterungen wie Duetts bieten etwa die Möglichkeit, einen fremden Clip Seite an Seite mit dem eigenen Video in einem Split-Screen darzustellen. Und über die Erweiterung Stitch lassen sich einzelne Szenen aus anderen Videos in das eigene Video aufnehmen. Diese Funktionen unterstützen ein kreatives Storytelling ebenso, wie das beliebte Multirole-Stilmittel, in dem ein Darsteller mehrere Rollen spielt.