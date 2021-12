Gute Neuigkeiten für auf Local Marketing fokussierte SEOs: Google liefert für den Desktop ein neues Local Pack. Und dieses ermöglicht, dass Suchergebnisse in den SERPs weiter oben angezeigt werden. Denn das neue Design verschiebt die große Karte und stellt lokale Geschäfte und dergleichen mehr in den Fokus.

Schon seit längerem hatte Google eine Veränderung der Darstellung von lokalen Suchergebnissen auf dem Desktop getestet. Nun wird das neue Layout für die Suche offiziell ausgerollt. Das bestätigte das Suchmaschinenunternehmen gegenüber Search Engine Land. Im Beitrag von SEO-Experte Barry Schwartz, der das Design bereits nutzen kann, heißt es von Unternehmensseite:

We’re constantly exploring ways to connect people with the helpful information that they’re seeking. We’re currently rolling out an update to the Search interface on desktop so when people search for places or businesses nearby, like ‘parks near me’ or ‘restaurants near me,’ they’ll easily see local results on the left and a map on the right. We expect this to be broadly available over the coming weeks.