Eine Datumsaktualisierung ist dann hilfreich, wenn sie auch für Suchende eine wertvolle Angabe bietet. Google selbst gibt auf der Developers-Hilfeseite an, dass Daten in den Suchergebnissen angezeigt werden, wenn sie als hilfreich erkannt werden. SEOs können Google auch dabei unterstützen, das aktuellste Datum zum Beitrag zu finden.

Die Datumsangabe kann auch über strukturierte Daten eingepflegt werden.

Nicht via Twitter, sondern in einem Google SEO Office Hours Hangout antwortet Mueller auf die Frage, ob es sinnvoll ist, Seitentitel auch täglich zu verändern (der Fragende muss seine Titel aufgrund von Verschiebungen an der Börse täglich anpassen). Dazu erklärt er, dass das für Google kein Problem darstellt, dass allerdings die Seite auch nicht täglich neu gecrawlt wird. Daher dürfte auch der veränderte Titel nicht immer gleich in den SERPs auftauchen. Mueller sagt:

I think that’s fine. I mean, it’s something where we wouldn’t give it any special weight if your title tag keeps changing. But if you want to update your titles regularly that’s totally up to you.

The difficulty, I suspect, is more that if you change your titles on a daily basis, we might not re-crawl that page on a daily basis. So it might be that you change it every day, but in the search results the title that we show is a few days old just because that’s the last version that we picked up from that page. But that’s more of, I’d say, like a practical effect, rather than a strategic effect.