Auf dem Google Search Central Blog wird erläutert, dass die neuen Empfehlungen auf einer Reihe von Daten aus der Search Console basieren. Dabei geht es um Indexierungs-, Crawling- und Ausspielungsdaten. Auf solche Daten können User bereits in der Search Console zugreifen. Google stellt sie jetzt aber in Form von Handlungsempfehlungen in einen relevanten Kontext zur Performance-Steigerung. So heißt es etwa:

[…] They can help you prioritize your search optimization efforts, such as using structured data to help Google understand your content, adding sitemaps, and checking out trending queries and pages. The recommendations are computed on a regular basis and may expire or change details over time […].