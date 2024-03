Damit warnt Mueller indirekt auch vor einer neuen Spam-Richtlinie, die gegen das Content Stuffing – insbesondere auch mit generativer KI – vorgehen soll. Bei Scaled Content Abuse, einer von drei neuen Spam-Richtlinien Googles, werden zahlreiche Seiten mit oft minderwertigen Inhalten generiert, schlichtweg, um die Chance, prominent in der Suche aufzutauchen, zu erhöhen. Dadurch könnten diese Seiten potentiell von mehr Traffic und sogar von Programmatic Ads profitieren. Durch immer neue Gen AI Tools ist die Website- und Content-Erstellung einfacher denn je, immer mehr Inhalte werden auch automatisiert erstellt. Google geht dagegen vor. Und obwohl die Suchmaschine KI-generierte Inhalte duldet, sind sie im Sinne der Search-Manipulation problematisch.

Our long-standing spam policy has been that use of automation, including generative AI, is spam if the primary purpose is manipulating ranking in Search results. The updated policy is in the same spirit of our previous policy and based on the same principle. It’s been expanded to account for more sophisticated scaled content creation methods where it isn’t always clear whether low quality content was created purely through automation.