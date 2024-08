Am 20. August war es so weit: Google bestätigte im Google Search Status Dashboard, dass das große Ranking-Problem behoben wurde. Dieses war fast parallel zum Start des jüngsten Core Updates aufgetreten. Doch laut dem Suchmaschinenunternehmen soll es damit nichts zu tun gehabt haben. Nach zwei Meldungen ohne Erfolgserlebnis ließ Google kürzlich SEOs und Seitenbetreiber:innen aufatmen:

We fixed the issue with ranking. There will be no more updates.