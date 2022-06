Für die Suchanfrage „esho drench review“ (ein Lippenpflegeprodukt) konnten wir die Angaben in den SERPs reproduzieren.

Die für User auf Produktsuche gedachten Informationen tauchen womöglich nur bei Produkt-Reviews auf Google auf. Allerdings erscheinen die Angaben, die die Suchmaschine als Vor- und Nachteile für das Produkt aus dem Beispiel liefert, nicht mit dem Zusatz Pro und Contra auf der Zielseite des Snippets. Demnach generiert Google selbst diese Listen, basierend auf den Angaben aus den Reviews. So heißt es auf der Zielseite für die Review zu Esho Drench etwa:

It goes on smoothly and absorbs into the skin quite quickly, but leaves a bit of dry stickiness behind.