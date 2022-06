Bereits seit 20 Jahren können sich Google User über den News-Reiter die wichtigsten Nachrichten des Tages anschauen. Nun hat Google ein umfassendes Update angekündigt, welches der News-Seite für den Desktop einen ganz neuen Look verpasst. So sieht die Seite im Vergleich zu Google News vor 20 Jahren aus:

In der Vergangenheit führte die Plattform immer mal wieder einzelne neue Features ein, um die User Experience zu verbessern – wie etwa vergangenes Jahr eine Funktion, mit welcher Nutzer:innen bei Bedarf ein Carousel verschiedener Artikel zu einer Schlagzeile angezeigt bekommen.

Bei den aktuellen Änderungen beruft sich Google auf das Feedback der Google-News-Leser:innen. Die Top Stories und Lokal-News werden nun ganz oben angezeigt. Besonders praktisch ist auch die neue Filterfunktion für Lokal-News, mit welcher User verschiedene Standorte, die sie interessieren, hinzufügen können.

Mit einer weiteren Neuerung soll die News Homepage noch persönlicher werden. User können nun selbst auswählen, welche Themen ihnen angezeigt werden. Verfügbare Themenbereiche sind unter anderem Business, Technologie, Entertainment und Sport. Über den blauen „Customize“ Button im Bereich „Deine Themen“ können Nutzer:innen Themen hinzufügen, reorganisieren oder löschen.

Ebenfalls erfreulich ist eine Ausweitung des Faktencheck-Features. User bekommen nun die vom Faktencheck geprüfte Behauptung sowie die Beurteilung der Aussage durch eine unabhängige Organisation angezeigt. Darüber hinaus können Nutzer:innen nun mehr über die Quellen, die einer Nachricht zugrunde liegen, erfahren. Hierzu müssen sie lediglich auf die drei Punkte klicken, die neben einer News angezeigt werden.

Auch für Journalist:innen gibt es Neuigkeiten: Im Rahmen der Google News Initiative (GNI) öffnet Google nun erstmals die Bewerbungen für den sogenannten Global News Equity Fund:

One of the GNI’s goals is to elevate the work of diverse publications around the world. As part of that effort, we’re officially opening the applications for our Global News Equity Fund, our multi-million dollar commitment to help bring more diversity and equity to the news industry.