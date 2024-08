Dabei sind diese Tags eigentlich für die Darstellung von Beiträgen in den sozialen Medien gedacht. OG steht für Open Graph. Meta stellte (damals noch als Facebook) das Open Graph Protocol zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Inhalte auf Social Media nutzer:innenfreundlich präsentiert werden können.

So sehen nun erste SEOs und Seitenbetreiber:innen in den SERPs bereits Links, die auf ihre og:title Tags zurückgehen. Deshalb ist es für alle, die Content teilen und diese Tags einsetzen, wichtig, die Open Graph Tags zu prüfen. Sie sollten auch für Suchende so relevant sein, dass sie potentiell in der Suche Aufmerksamkeit erregen können.

Unterdessen machen sich viele SEOs und Seitenbetreiber:innen womöglich aber mehr Sorgen über ihre Rankings im Rahmen des andauernden August 2024 Core Updates. Dieses könnte bis zu einem Monat bis zum Abschluss brauchen – und dürfte noch einige massive Auswirkungen mit sich bringen.