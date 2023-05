Die Reaktionsfähigkeit von Websites wird vonseiten Googles bald verstärkt auf den Prüfstein gestellt. Im Rahmen der für das Ranking-Signal Page Experience so wichtigen Core Web Vitals wird eine ganz neue Metrik eingeführt. Die Messgröße Interaction to Next Paint (INP) misst anders als die noch aktive Metrik First Input Delay (FID) alle Interaktionen von Besucher:innen auf einer Seite. Dabei bemisst sich der Wert nach der längsten Zeitspanne, die eine Interaktion bis zur nächsten Frame-Ausgabe benötigt. SEOs und Seitenbetreiber:innen müssen gegebenenfalls dann nachbessern, da ein guter Wert im Bereich First Input Delay (FID) nicht zwingend auf durchweg gute Werte für die Metrik verweist.

Seit 2021 ist die Page Experience ein Ranking-Faktor bei Google, seit 2022 auch im Desktop-Bereich. Das Page Experience Update fokussiert sich auf auf die Core Web Vitals. Zu diesen zählen die Geschwindigkeit, mit der eine Seite lädt (Largest Contentful Paint oder LCP), die Reaktionszeit (First Contentful Paint oder FCP) und die visuelle Stabilität der Seiteninhalte (Cumulative Layout Shift oder CLS). In der Google Search Console können Webmaster die Performance ihrer Seiten hinsichtlich der Page Experience nachvollziehen. Dafür gibt es den Core Web Vitals-Bericht. Im Bericht wird die URL-Leistung nach Status („Langsam“, „Optimierung erforderlich“, „Gut“), Messwerttyp (CLS, FID, LCP) und URL-Gruppe (Gruppen ähnlicher Websites) kategorisiert angegeben. Anhand tatsächlicher User-Daten werden die Messwerte (CLS, FID, LCP) herangezogen.

Um die Interaktivität, die bislang über FID gemessen wird, auf Websites weiter zu optimieren, setzt Google ab März 2024 auf die neue Metrik INP. Auf dem WebDev Blog erklären Jeremy Wagner und Philip Walton:

To provide a good user experience, websites should strive to have an Interaction to Next Paint of 200 milliseconds or less . To ensure you’re hitting this target for most of your users, a good threshold to measure is the 75th percentile of page loads , segmented across mobile and desktop devices.

Wer also die INP-Werte schon jetzt verbessert, stärkt nicht nur die Page Experience, sondern ebenso die SEO. Die Autoren ziehen das Fazit:

Improving your site’s INP is an iterative process. When you fix a slow interaction in the field, the chances are good that – especially if your website provides lots of interactivity – you’ll start to find other slow interactions, and you’ll need to optimize them too. The key to improving INP is persistence. In time, you can get your page’s responsiveness to a place where users are happy with the experience you’re providing them. The chances are also good that as you develop new features for your users, you may need to go through the same process in optimizing interactions specific to them. It will take time and effort, but it’s time and effort well spent.