In einem FAQ klärt Google die meistgestellten Fragen zu den Core Web Vitals und der Page Experience.

Google hat mit den Core Web Vitals einige Metriken erstellt, anhand denen Google sicherstellt, dass Seiten auf die Bedürfnisse der User ausgerichtet sind. Dazu gehören die Geschwindigkeit, mit der eine Seite lädt, die Reaktionszeit und die visuelle Stabilität. Laut einer Untersuchung von Searchmetrics erfüllten noch im April jedoch die wenigsten Seiten die Anforderungen von Google. Mehr als 97 Prozent der untersuchten Websites in der deutschen Desktop-Suche und mehr als 85 Prozent in der mobilen Suche erfüllen demnach die drei Core Web Vitals Scores nicht. Aus diesem Grund finden Webmaster nun auf Googles Support-Seite die am häufigsten gestellten Fragen und ihre Antworten.

FAQ für Webmaster: Core Web Vitals und Page Experience

Zunächst stellt Google in diesem FAQ klar, dass alle Websites sich an diesen Werten orientieren sollten:

The immediate benefit will be a better experience for users that visit your site, but in the long-term we believe that working towards a shared set of user experience metrics and thresholds across all websites, will be critical in order to sustain a healthy web ecosystem.

Nicht unbedingt, weil sie sich stark auf das Ranking auswirken, doch vor allem, weil eine schlecht performende Website andere negative Auswirkungen nach sich zieht. So sinkt durch diese eventuell die Popularität und damit Links zu der Seite. So hat ein besseres Ranking bei den Core Web Vitals indirekt doch Auswirkungen auf Googles Algorithmus. Wer sich näher mit dem Thema beschäftigen möchte, bekommt in dem FAQ Fragen beantwortet wie:

Can a site meet the recommended thresholds without using AMP?

Can a site meet the recommended thresholds if it is a Single Page Application?

My website is mobile-friendly, but my Core Web Vitals score is low on mobile. How is that possible?

What can site owners expect to happen to their traffic if they don’t hit Core Web Vitals performance metrics?

und viele weitere

Ein Thema, das natürlich auch kurz angesprochen wird, ist, wie Webmaster den Core Web Vitals Score verbessern können. Hier verweist Google jedoch lediglich auf den Developer Blog, der mehr Insights bietet:

You can find recommendations on how to improve your Core Web Vitals metrics on web.dev/fast/. Improving metrics for your site will require web development knowledge. If you are a non-technical user, we have some suggestions in our Search Console Help Center, but you should consider contacting a professional.

Alle, die sich näher mit dem Thema auseinandersetzen und ihren Core Web Vitals Score verbessern möchten, finden in dem FAQ einige Antworten, aber vor allem auch weiterführende Links zu den verschiedenen Themen.