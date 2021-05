Meet MUM — Multitask Unified Model — new technology Google is exploring internally to better understand language & make it easier to get helpful responses to complex Search needs. MUM isn’t live yet, but you can read about how we're developing it: https://t.co/Pidzk2fTmX pic.twitter.com/z5wFNz1Xa7

Aber dank MUM – das noch nicht live ist – könnte Google künftig verstehen, dass hier ein Vergleich angestellt wird. Anhand des Hinweises auf die Vorbereitung könnte die Suchmaschine zudem verstehen, dass es um Training und/oder Ausrüstung gehen dürfte. Wenn die Suchanfrage also lautet: „Ich habe den Mount Adams bestiegen und möchte im kommenden Herbst den Mount Fuji besteigen, was sollte ich bei der Vorbereitung anders machen und beachten?“, kann Googles neues Technologie eine vielschichtige Antwort liefern. Das wird visuell wie folgt dargestellt:

Googles MUM gestaltet Antworten auf komplexe Anfragen hilfreicher, © Google

Auch Sprachbarrieren werden überwunden, um vielschichtige Antworten zu liefern

MUM würde verstehen, dass der Herbst einen regenreiche Zeit am Mount Fuji ist, und daher passende Regenkleidung vorschlagen. Hilfreiche Artikel zu den optimalen Trainingsoptionen werden ebenso angezeigt wie Alternativrouten und Hinweise auf Höhenkrankheit oder offizielle Klettersaisons. Interessant ist dabei auch, dass MUM Sprachbarrieren überwindet. Werden relevante Informationen gefunden, die in einer Sprache verfasst sind, die die suchende Person womöglich nicht spricht, können diese dennoch gesammelt und übersetzt wiedergegeben werden. Auf diese Weise werden globale Informationen herangezogen, um komplexe Fragen zu beantworten.

Googles MUM kann Sprachbarrieren überwinden, © Google

Wie gut MUM auf verschiedenen Ebenen funktioniert, zeigt ein weiteres Beispiel. Ein User könnte ein Foto von Wanderschuhen hochladen und bei Google Fragen „Kann ich mit diesen Schuhen den Mount Fuji besteigen?“ Dann würde MUM evaluieren, ob diese Schuhe geeignet sind oder nicht und eine entsprechende Antwort vorgeben.

MUM arbeitet auf verschiedenen Formatebenen, © Google

Noch ist die Technologie MUM nicht in die Suche bei Google integriert. Zunächst sollen menschliche Prüfer:innen nachvollziehen, wie gut MUM den Suchenden schon helfen kann. Dabei soll auch auf etwaige Voreingenommenheit bei bestimmten Antworten geachtet werden. Nach weiteren eingehenden Tests sollen MUM und der Technologie angepasste Features in den kommenden Monaten und Jahren in die Suche integriert werden. Pandu Nayak schließt seinen Blogpost wie folgt:

Though we’re in the early days of exploring MUM, it’s an important milestone toward a future where Google can understand all of the different ways people naturally communicate and interpret information.

Google hat für seine marktführende Suche noch mehr Neues zu bieten

Bei Google suchen Menschen auch immer häufiger über das Feature Lens. Mehr als drei Milliarden Suchen kommen so monatlich zustande. Via Lens können Menschen zum Beispiel einfach fremdsprachige Texte einfach übersetzen.

Google Lens hilft bei der Übersetzung, © Google

Nun können User mit diesem Translate Filter Übersetzungen in 100 Sprachen vornehmen. Dabei lassen sich Texte kopieren, direkt übersetzen oder auch in der gewählten Ausgabesprache anhören. Neu ist auch ein AR Feature, das Suchenden Signature Moves von Athlet:innen direkt in der Suche präsentiert. Als Beispiel wird im Blogpost eine Bewegung von Simone Biles angezeigt:

AR Feature zeigt Signature Move von Simone Biles, © Google

Via Lens und AR können User bei Googles Suche also mehr Kontext erhalten. Das ist nun hinsichtlich der Quellen ebenfalls möglich. Hierfür gab Google ein Update zum Feature About this Result bekannt. Dieses Feature zeigt Suchenden Details zu einer Website an, bevor sie diese besuchen. Es wird ab diesem Monat für englischsprachige Suchergebnisse ausgerollt und soll für weitere Sprachen bald darauf verfügbar gemacht werden. Noch mehr Details, etwa Eigenbeschreibungen von Websites oder Content, der diese Seiten von außen beschreibt, sollen später im Jahr folgen.

Googles About this Result Feature, © Google

Updates für Shopping- und Maps-Optionen in der Google-Suche

Zwei weitere Neuerungen für Googles Suche, die Googles Senior Vice President Prabhakar Raghavan auf dem Blog und im Rahmen der I/O vorstellt, beziehen sich auf Maps und Shopping. Bis Ende 2021 möchte Google über 100 KI-basierte Verbesserungen für Maps eingeführt haben. Einige werden schon jetzt ausgerollt. Dazu zählt die Anzeige relevanter Hot Spots basierend auf der Tageszeit und davon abhängig, ob eine Person auf Reisen ist oder nicht. Auch Live View wird optimiert und kann eine Region für User ebenso erschließen wie die neue Funktion, die zeigt, wie voll beziehungsweise belebt ein lokaler Bereich zu einem bestimmten Zeitpunkt ist.

Wer aber nicht offline, sondern online unterwegs ist, etwa um zu shoppen, erhält bei Google neue Hinweise, wie das bildbasiert noch einfacher gehen kann. Macht ein User einen Screenshot, schlägt Google künftig vor, mit diesem Bild direkt eine Suche zu starten, wenn beispielsweise ein Produkt gekauft werden soll, das genau so aussieht wie auf dem Bild. Ein weiteres hilfreiches Feature für Online Shopper wird unterdessen in Chrome integriert. Dort können User dann an einem Ort die Warenkörbe überblicken, die sie im Browser zu füllen begonnen haben. Außerdem möchte Google in Kooperation mit Retailern künftig Loyalitätsboni direkt in der Suche hervorheben. Eine optimierte Kooperation mit Shopify macht es den Händler:innen, die auf die Plattform setzten, nun ebenfalls einfacher, ihre Produkte bei Google hervorzuheben.

All diese neuen Features sind nur ein kleiner Ausschnitt all der News, die Google für das immer größere Universum rund um das Unternehmen auf der I/O vorgestellt hat. Die gesamte Keynote der Konferenz kannst du im Video nachvollziehen: