Erste User können in den mobilen Suchergebnissen ein Lesezeichen setzen und so beispielsweise Artikel, Bücher, Rezepte und Google Maps Locations für den späteren Gebrauch speichern.

In Googles Bereich Collections (Sammlungen) finden Nutzer:innen ihre Suchhistorie mit Inhalten zu ähnlichen Themen besuchter Websites, gespeicherte Seiten und Vorschläge von Google gebündelt. Wer mobil Seiten im Browser öffnet, kann über den Lesezeichen-Button oben rechts in der Leiste die Seite direkt zu diesen Collections hinzufügen. Doch jetzt integriert die Suchmaschine diese Lesezeichenfunktion direkt in der mobilen Suche – vorerst nur bei der Suche über den Chrome Browser.

Lesezeichen bei Google jetzt in den Mobile SERPs – relevante Ergebnisse noch schneller speichern

Der Lesezeichen-Button erscheint für erste Tester:innen in der mobilen Suche via Chrome Browser neben dem Dreipunktemenü, über das Features wie About this result aufgerufen werden können. Davon berichtet Abner Li bei 9to5google.

Ein Lesezeichen-Button in den mobilen SERPs, © 9to5google

Beim Tippen auf das Lesezeichensymbol öffnet sich ein Overlay und zeigt an, in welche Collection die Seite aufgenommen wurde. Dort können Nutzer:innen sie aber auch einem anderen Ordner zuweisen.

Die Zuordnung der gespeicherten Seite ist intuitiv, © 9to5google

Die gespeicherten Seiten können User im Collection Tab auf Android und iOS oder direkt im Web einsehen. Bei jedem Lesezeichen in der Collection zeigt Google ein Titelbild, einen Titel und den Domainnamen an. Mithilfe dieses Bookmarkings können Nutzer:innen dann hilfreiche und für sie relevante Inhalte – von Rezepten über einen spannenden Artikel bis hin zu Google Maps Locations – abspeichern, um später wieder schnell darauf zugreifen zu können. Die Einbindung in die mobilen SERPs könnte dafür sorgen, dass es häufiger zu No Click Searches kommt, wenn Seiten gespeichert werden sollen. Denn bisher müssen die meisten User, wie eingangs erwähnt, die Seite besuchen, um eine Lesezeichen zu setzen.

Bisher steht die Funktion nur für einige Nutzer:innen zur Verfügung. Wir bei OnlineMarketing.de konnten das neue Feature noch nicht in der Suche entdecken. Wie Abner Li erklärt, taucht das Feature auch nur auf, wenn die User mit einem Google Account angemeldet suchen. Und in der Desktop-Suche ist es noch nicht vorhanden. Wir dürfen also gespannt sein, ob es bald einen umfassenden Roll-out für die Funktion gibt. Das Setzen von Lesezeichen würde damit jedenfalls intuitiver werden.