Darüber hinaus kann die Infobox bei einigen Snippets angeben, ob es sich um eine Ad oder ein organisches Listing handelt. Frank Sandtmann teilte auch einen Screenshot, auf dem About this result für ein Ähnliche-Fragen-Snippet auftaucht:

About this result für ein Ähnliche-Fragen-Snippet, (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Frank Sandtmann, Search Engine Roundtable

Beim Snippet zu den ähnlichen Fragen gibt Google in der Infobox auch an, dass es sich hierbei um Fragen handelt, die Menschen für gewöhnlich in der Suchmaschine stellen. All die Informationen aus der Box zu About this result sind allerdings nicht besonders erhellend in Bezug auf die Suchergebnisse. Trotzdem liefert Google damit schnell und übersichtlich einige grundlegende Fakten zu den Snippets in den SERPs. Das könnte auch als Transparenzbestreben des Unternehmens wahrgenommen werden. Google testete in der Mobile-Suche schon im vergangenen Jahr einen Informations-Layer, der sich beim Klick auf Punkte in den Google-Farben öffnete:

Google wants you to "learn how search works". Testing some colorful dots which opens an overlay with a link. #google#mobile#seopic.twitter.com/KWwIuKBToi — Valentin Pletzer (@VorticonCmdr) September 25, 2019

Ob sich diese Features zur Anzeige von Hintergrundinformationen für die einzelnen Suchergebnisse in den Snippets für alle User etablieren werden, ist bis dato nicht abzusehen. Immerhin ist es nur schwer vorstellbar, dass User für die Information zur URL oder ersten Indexierung einer Seite den Extraklick auf die Punkte im Snippet machen werden.