Wie genau diese Veränderungen aussehen werden, ließ Sullivan offen. Er verriet lediglich, dass Google daran arbeitet, Anmerkungen und Wünsche der User bezüglich der Suchergebnisse umzusetzen.

Eine Formulierung des Google-Mitarbeiters führte auf X zu einiger Verwirrung: So erklärte dieser mutmaßlich, dass sich SEOs und Seiteninhaber:innen in Anbetracht der kommenden Veränderungen „anschnallen sollten“ (auf Englisch „buckle up“). Sullivan stellte auf dem eigenen X Account nun jedoch klar, dass diejenigen, die gute Inhalte nach dem „People First“-Ansatz kreieren und dementsprechend Googles Empfehlungen folgen, kaum etwas zu befürchten haben:

[…] There’s so much coming that I don’t want to say buckle up, because those who are making good, people-first content should be fine. But that said, there’s a lot of improvements on the way.