Sollten Webmaster allerdings versuchen, die Relevanz dieses spezifischen Rankingfaktors auszunutzen, indem etwa Keyword Stuffing betrieben wird, um den Ankertext möglichst gut für das Ranking zu optimieren, dann wird Google das erkennen – und die Links gegebenenfalls einfach ignorieren. John Mueller sagt im Video entsprechend:

In general, when it comes to these kind of links, what we try to look at is the specific anchor text there. So if it’s something where, when we look at it, it looks like, oh, it’s promoting this website in a way that it uses very keyword-rich anchor text, then that would be more problematic. If it’s essentially just linking to the URL or if it’s using the business name as something that is linking to the website name, then usually that’s less of an issue.