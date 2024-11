Mit einem eigenen Suchindex möchten sich Ecosia und Qwant von großen Betreiber:innen unabhängig machen. Diese Entwicklung dürfte auch politisch motiviert sein, ein Blick auf den Ausgang der US-Wahlen könnte Zweifel an der offenen Entwicklung von globalen Kooperationen aufkommen lassen. Das gilt womöglich auch in Bezug auf die politischen Status quo in Russland und China, wo Yandex und Baidu mit ihren je eigenen Suchindexen operieren.

Obwohl der neue Suchindex aus Europa schon Anfang 2025 französische und etwas später deutsche Suchergebnisse liefern können soll, wird das Joint Venture erst nach und nach einen Umstieg auf diesen Index ermöglichen. Bis dahin bleiben beide Parteien weiter von Bing und Google abhängig. Der Index von EUSP soll dann aber auch für andere unabhängige Suchmaschinen und Tech-Unternehmen bereitgestellt werden. Als Grundlage für relevante AI-Entwicklungen im europäischen Raum könnte der Suchindex ebenfalls genutzt werden, so Kroll.

The mission is clear – to develop democratic, sovereign tech on the continent at the same time when generative AI will profoundly redefine the online search experience,