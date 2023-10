About this image is rolling out in Search in English globally. It gives people an easy way to check the credibility + context of images they encounter online, including the image’s history, how it’s described and used on websites, and the image’s metadata. https://t.co/zrNVGCdaHh

So nutzt du das neue Feature

User können mit der Funktion herausfinden, zu welchem Zeitpunkt ein Bild erstmalig von Google Search registriert wurde – und ob ein scheinbar neues Bild möglicherweise schon deutlich früher auf einer anderen Seite veröffentlicht wurde. Google erklärt:

This can be helpful if an image is being taken out of context and shared in relation to a current event, but it’s actually much older.

Nutzer:innen können außerdem sehen, wie ein Bild aktuell auf anderen Seiten genutzt wird und wie der Inhalt von anderen Quellen – beispielsweise Nachrichten- und Faktencheckseiten – beurteilt wird. User können über die drei Punkte bei einem Google Image-Ergebnis oder via „More about this page“ beim About this result Feature auf die neue Funktion zugreifen. Aktuell ist About this image zwar weltweit, allerdings nur für User, die Google auf Englisch nutzen, verfügbar.

About this image bei Google Search, © Screenshot Google

KI-generierte Bilder erkennen

Besonders relevant für viele User dürfte die Möglichkeit sein, die Metadaten eines Bildes einzusehen – insofern diese bei der Erstellung oder Veröffentlichung angegeben wurden. Denn hierzu gehören Informationen bezüglich einer möglichen KI-generierten Herkunft des Bildes. Alle KI-generierten Bilder von Google selbst werden über einen solchen Hinweis in den Metadaten verfügen, erklärt das Unternehmen.

Neben About this image hat Google zwei weitere neue Features angekündigt, die bei der Überprüfung von Bildern und Quellen in der Google-Suche helfen sollen. So hat das Unternehmen zum einen Image Searching für den Fact Check Explorer gelauncht. Zum anderen können User, welche die Search Generative Experience (SGE) via Search Labs nutzen, nun KI-generierte Beschreibungen von Quellen einsehen. SGE User können jetzt außerdem direkt in der Search Bar selbst KI-Bilder generieren.