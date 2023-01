In der Beschreibung für die Empfehlung heißt es auf der deutschsprachigen Support-Seite von Google derzeit noch:

Nach Inkrafttreten der Änderung werden Broad Match Keywords präferiert. In der Empfehlung könnten dann Exact Match und Phrase Match Keywords entfernt werden, wenn ein Broad Match Keyword die Suchintention abdeckt. Anhand eines Beispiels, das Google in der E-Mail liefert, wird das deutlich:

As an example for how this would work, if your ad group has the phrase match keyword „women’s hats“ and broad match keyword ladies hats, we will recommend that you remove the phrase match keyword since the broad match keyword ladies hats covers all Searches from ‚women’s hats‘.

Google erklärt in dieser Mail, über die auch Nicole Farley bei Search Engine Land berichtet, dass eine Konsolidierung der Keyword-Typen eine einfachere Verwaltung des Google Ads Accounts bedeuten kann.

Redundant keywords are equivalent to higher-performing keywords or keywords in broader match types. Removing these redundant keywords and consolidating your keywords across match types will help you manage your account more easily. It doesn’t negatively impact your performance, and still allows your ads to appear on the same searches.