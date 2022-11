Quelle: StatCounter Global Stats – Search Engine Market Share

Daher ist Bing im Suchmaschinenkontext eine nicht zu vernachlässigende Alternative – auch für die Werbeintegration. Auch mit einem neuen Retail Marketplace, Buy Direct, möchte die Suchmaschine Google Konkurrenz machen. Ein Mitglied des Bing-Presseteams erklärte:

Buy Direct is a part of Microsoft Start Shopping. This is a new product experience that we recently launched with limited sellers to our customers in the U.S. We’ll continue to listen to feedback as we explore new ways to serve our customers. Sellers on Buy Direct are not sourced through Microsoft Advertising / Shopping Campaigns.