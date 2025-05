Über 300 Millionen zahlender Abonnent:innen konnte Netflix zum Jahresende 2024 aufweisen. Damit gilt die Plattform als Primus, wenn es um das Streamen von Serien und Filmen geht, wenngleich die Konkurrenz von Amazon Prime Video, Disney+, AppleTV+, WOW, Paramount+, RTL+ und Co. groß ist und viele Marktanteile für sich beansprucht. Im ersten Quartal 2025 dürften auch dank Streaming Hits wie Adolescence viele neue User hinzugekommen sein. Doch Netflix gab im Brief an die Shareholder keine User-Zahlen an, wohl aber Zahlen zum Umsatz. Der lag im ersten Quartal bei knapp 10,5 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2025 soll nun die Zahl der Abonnent:innen gesteigert und insbesondere das Werbegeschäft ausgebaut werden.

Beides lässt sich zusammendenken, da Netflix zwar auch 2024 wieder teurer wurde, für User aber ebenso das günstigere, werbegestützte Abonnement anbietet. Von diesem profitiert das Unternehmen mehr als zunächst gedacht und kann bereits beachtliche User-Zahlen vorweisen. Zudem liefert Netflix ab jetzt deutlich mehr Werbelösungen für Advertiser – inklusive einer dedizierten Ads Suite samt Measurement-Fokus. Die User wiederum dürfen sich auf weitaus mehr Live-Inhalte freuen; auch diese dürften für neue Abonnements sorgen.

Auf Netflix können User schon seit einiger Zeit einige ausgewählte Live-Inhalte verfolgen. Die Auswahl wird jetzt deutlich erweitert. Bela Bajaria, Netflix’ Chief Content Officer, erklärte im Rahmen der Upfront-Konferenz:

Our audiences expect us to have the best of everything. And we try to keep them on their toes with some unexpected surprises too. That’s why when we have the opportunity to take big, bold swings and get the NFL on Christmas Day, a surprise boxing match, or the WWE every week, we move quickly and we make it happen.