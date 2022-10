Das Unternehmen hat in einem Blogpost eine Reihe an spannenden Neuigkeiten für Advertiser geteilt. Neben neuen Targeting-Lösungen stellt Meta ein Update für Messenger Ads sowie AR-Anzeigen vor.

Meta stellt in einem Blogpost eine Reihe neuer Optionen für Advertiser vor, mit denen Kund:innen per Video, Messaging, Anzeigen oder auch mithilfe von AI dort erreicht werden können, wo sie ihre Zeit verbringen. Neben einem neuen Targeting-Automation-Produkt kündigt Meta unter anderem ein Update für Click to Messenger Ads, AR-Anzeigen und neue Datenschutzlösungen an.

Meta launcht Advantage Custom Audience

Das Unternehmen stellt ein neues Element innerhalb der Advantage Ad Suite vor, welche laut des Unternehmens zu einem essentiellen Werkzeug für die Performance-Verbesserung von Businesses werde. Das neue Produkt beinhaltet mehrere der bekannten Ad Automation und AI-basierten Tools und ermöglicht eine weitere Range als etwa Lookalike Audiences, erklärt Meta:

We are also rolling out Advantage custom audience, a new targeting automation product that leverages an advertiser’s Custom Audience to reach new and existing customers. This is similar to Lookalike audiences that find people who are likely to be interested in your business, except that Advantage custom audience goes beyond the 1%, 5% or 10% similarity ranges you are used to, while also prioritizing delivery of ads to people in your Custom Audience.

Der gesamte Prozess sei, so Meta, von künstlicher Intelligenz und Machine Learning gestützt, um die Kampagnen-Performance mit weniger manuellem Aufwand zu verbessern.

Update für Click to Messenger Ads und neue Datenschutzlösungen

Das Unternehmen kündigt im Blogpost auch ein Update für Click to Messenger Ads an. Diese würden typischerweise jenen Usern angezeigt, welche am wahrscheinlichsten eine Konversation mit einem Business auf WhatsApp initiieren. Das Update ermöglicht es Advertisern nun, Ads zu schalten, welche die Personen erreichen, die am wahrscheinlichsten einen Einkauf in einem Thread tätigen.

Neben den neuen Ad-Optionen kündigt Meta Verbesserungen an den eigenen Datenschutzlösungen, darunter etwa das Private-Lift-Measurement-Produkt, an. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit Akademiker:innen zusammen, um die Auswirkungen des Privacy Shift zu untersuchen:

[…] We collaborated with academics from Northwestern University and the University of Chicago to better understand the value of offsite data for ads personalization, in part to help guide the development of solutions that leverage privacy-enhancing technologies. The research reveals that advertisers’ costs increased by 37% when removing offsite data from the ad delivery system with outsized impact on smaller advertisers in CPG, retail, and e-commerce, who are often more reliant on digital performance advertising than larger, more established companies.

AR-Anzeigen, kostenlose Musik für Reels und mehr

Weitere von Meta angekündigte Updates sind einigen Usern bereits aus einem von Instagram veröffentlichen Blogpost bekannt. So stellte die Plattform unter anderem neue Anzeigenschaltflächen auf der Explore Home Page und im Profil-Feed vor. Darüber hinaus plant das Unternehmen die Einführung von KI-unterstützen Anzeigen, neuen Musikoptionen für Reels-Anzeigen und AR Ads. Mehr Details zu den Updates findest du in unserem Artikel zum Thema.