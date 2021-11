Bei Facebook und Instagram sollen Werbeanzeigen, die Faktoren wie religiöse Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung, Ethnie oder auch politische Ausrichtung als Targeting-Option nutzen, künftig nicht mehr ausgespielt werden. Ab dem 19. Januar 2022 werden entsprechende Möglichkeiten der Option „Detailliertes Targeting“ im Bereich „Zielgruppe“ für die Anzeigenerstellung nicht mehr unterstützt. Damit bieten Themen, die von Usern als sensibel eingestuft werden könnten, keinen Ansatz mehr zur Ad-Ausrichtung. Bei den von Meta entfernten Targeting-Optionen geht es um charakterisierende Faktoren, die die User durch ihr Engagement auf den Plattformen zugeschrieben werden könnten.

Die Targeting-Option „Detailliertes Targeting“ stützt sich grundsätzlich auf verschiedene Aspekte. Diese sind konkret auf die Interaktionen und Angaben der User bezogen. Dabei handelt es sich um Daten zu folgenden Momenten:

Im offiziellen Blogpost erklärt Graham Mudd, VP Product Marketing, Ads, bei Meta, nun, dass einige der Targeting-Optionen aus diesem Bereich entfernt werden. Dazu gehören beispielsweise Ads basierend auf Keywords wie beispielsweise „Chemotherapy“, „same-sex marriage“, „Jewish holidays“ sowie politische Ansichten oder Verbindungen. Mudd erläutert zu diesem Schritt:

It is important to note that the interest targeting options we are removing are not based on people’s physical characteristics or personal attributes, but instead on things like people’s interactions with content on our platform. However, we’ve heard concerns from experts that targeting options like these could be used in ways that lead to negative experiences for people in underrepresented groups.