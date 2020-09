Weihnachten, Thanksgiving, der Advent: Die Feiertage im Herbst und Winter stehen vor der Tür und Google unterstützt kleine Unternehmen online mit einer eigens eingerichteten Seite, um Holiday Shopper besser für sich gewinnen zu können.

Der Herbst und der Winter sind traditionell gute Zeiten für den E-Commerce. Und insbesondere in diesem Jahr, da der Offline-Einkauf durch die anhaltende Coronapandemie weiter eingeschränkt bleiben dürfte, können sich Retailer auf eine hektische Zeit gefasst machen, die ihnen jedoch diverse Potentiale liefert. Denn die Vorbereitungen zur Feiertagssaison laufen bereits; und im Oktober und November erwartet die Digitalbranche zudem den Amazon Prime Day, den Singles Day in China und den Black Friday sowie Cyber Monday. Daher hat Google Small Business jetzt eine Website online gestellt, die vor allem kleinen Unternehmen dabei helfen soll, mit personalisierten Empfehlungen für ihr Geschäft, Shopping-zentrierten Lerninhalten und den richtigen Tools ihren Umsatz deutlich anzukurbeln.

Vorbereitung auf die Feiertage: Digitale Shopper im Google-Kosmos erreichen

Die ersten beiden Quartale des außergewöhnlichen Geschäftsjahres 2020 waren auch für die Digitalbranche schwierig. Der E-Commerce hat allerdings in der Regel von der Coronakrise profitiert. Während die Werbeausgaben insbesondere im Frühjahr noch schwächelten, erwartet der Online-Vermarkterkreis im BVDW für die letzten Monate des Jahres, dass der Aufschwung aus dem dritten Quartal anhält: Die Werbeumsätze in Deutschland sollen Ende 2020 YoY sogar um 8,6 Prozent gewachsen sein.

Ob Advertising, organische Kampagnen oder einfach die Optimierung der eigenen Web-Präsenz: Unternehmen, die im Digitalraum Kundschaft gewinnen möchten, kommen um Google kaum herum. Das weiß das Suchmaschinenunternehmen und bietet diesen Unternehmen in vielerlei Hinsicht Hilfestellung an. So wurde jüngst eine Website gelauncht, die Retailern und Co. bei der Vorbereitung auf das Feiertagsgeschäft und bei der Kundenansprache helfen kann.

Are you ready for the holiday shopping season? ❄️⛄️ We’ve launched a new site with personalized recommendations to help you prepare for the holidays & reach more customers. #SupportSmallBusinesshttps://t.co/XHShXYXYiJ — Google Small Business (@GoogleSmallBiz) September 28, 2020

Auf der Unterseite von Google for Small Business finden sich zunächst zwei Felder, die auf dedizierte Tipps sowohl für Online-Verkäufer als auch für Offline-Verkäufer hinweisen.

Wer online oder offline verkauft, kann von Google Small Business Tipps erhalten, Screenshot Google

So wird beispielsweise auf Hilfevideos verlinkt, die zur Optimierung einer Retail Website beitragen können.

Doch die Website hat noch mehr zu bieten. Sie liefert Unternehmen die Möglichkeit, kurze und prägnante Learning Sessions mit Titeln wie „Create an effective social media plan“, „Five options for getting your business online“ oder „Make it easy to shop with you“ wahrzunehmen. Diese dauern oft nur bis zu 15 Minuten und bieten ersten schnelle Deep Dives für das Online Business.

Hilfreiche Tools und Musterbeispiele

Auf der neuen Website versammelt Google aber auch eine Reihe hilfreicher Tools, die Unternehmen für sich einsetzen können. Verwiesen wird unter anderem auf die Shopping-Hilfe Pointy oder darauf, dass Google neuerdings kostenfreie Retail Listings für die Suche anbietet. Angeboten werden auch Kooperationen mit Shopify, BigCommerce oder WooCommerce, während Google die Relevanz des eigenen Merchant Centers hervorhebt. Darüber hinaus werden auf der Website einige Beispiele präsentiert, in denen kleine Unternehmen dank Googles Tools und Möglichkeiten erfolgreich wachsen konnten.

Letztlich verweist Google noch auf die Tools von Partnern wie Hootsuite oder HubSpot, die Unternehmen ebenfalls für sich nutzen können, um ein professionelles Business aufzubauen – oder dieses in der Feiertagssaison besonders zu pushen. Zusätzliche Ressourcen, die Google bereitstellt, umfassen die Website zur Hilfe für Unternehmen im Kontext von Covid-19, Google My Business, Google Analytics und viele mehr. Schau dir die neue Website doch einmal an. Vielleicht hilft sie dir, dein Business für den Jahresabschluss und darüber hinaus entscheidend zu fördern. Immerhin sind die Tools und Empfehlungen darauf ausgelegt, möglichst viele Shopper auf Googles Properties zu erreichen.

