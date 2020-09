Die Coronapandemie zwang den E-Commerce-Riesen Amazon dazu, den jährlich stattfindenden Prime Day zu verschieben. Zunächst hielt sich der Konzern damit zurück, ein endgültiges Datum für den Aktionstag bekanntzugeben. Nach vermehrten Spekulationen, wann die User mit dem Prime Day rechnen können, bestätigte Amazon nun das Datum für den Prime Day:

Amazon’s annual Prime Day event is back in time for the holidays on October 13-14. The two-day shopping event delivers Prime members incredible savings and deep discounts on over one million deals across every category. Prime Day kicks off at midnight PT on Tuesday, October 13 and runs through Wednesday, October 14,