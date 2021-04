Erste Verkäufer:innen aus Europa können inzwischen auf die Targeting-Strategie bei Amazon zugreifen, um User in der gesamten Purchase Journey zu erreichen.

Die Bewerbung der eigenen Produkte an konkreten Zielgruppen ausrichten zu können, eröffnet Retailern die Chance, einzelne User-Segmente an relevanten Stellen in der Customer Journey anzusprechen. Amazon hat eine entsprechende Option mit den Sponsored-Display-Zielgruppen für das Advertising bereits im Herbst 2020 für die USA eingeführt. Jetzt berichten erste Seller von der Verfügbarkeit in Europa.

Sponsored-Display-Zielgruppen: Diverse Platzierungen einnehmen und das Targeting verfeinern

Nach Angaben von Amazon dauert es im Durchschnitt sechs bis sieben Tage, ehe Konsument:innen nach der ersten Suche einen Kauf tätigen. Dazu kommt, dass nur vier Prozent dieser Käufer:innen überhaupt zu einem sofortigen Kauf bereit sind. Daher müssen Retailer auf der Plattform dafür sorgen, dass sie Usern ihre Produkte möglichst in deren gesamter Customer Journey erneut präsentieren können.

Ermöglicht wird dies mit der Werbeoption der Sponsored-Display-Zielgruppen, die Amazon im vergangenen Jahr bereits für die Werbekonsole und auch in der Amazon Advertising API verfügbar machte. Allerdings zunächst nur in den USA. Doch das dürfte sich jetzt ändern. Zwar gibt es noch keine offizielle Verlautbarung des Unternehmens. Doch erste User, darunter Alexander Swade, Head of Performance Marketing bei der KW-Commerce GmbH, geben an, inzwischen auch in Europa auf die Funktion zurückgreifen zu können.