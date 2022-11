Lass die Kirche im Dorf – und das Marketing auch! Was lokales Marketing so wichtig macht, erfährst du beim Digital Bash am 22.11.

Die meisten kennen den Spruch „Home is where your Heart is!“. Und dieser lässt sich auch auf die Marketing-Branche übertragen. Denn für Local Marketer gilt: „Home is where your Markt is!„. Viele Kund:innen wünschen sich gute Angebote von nebenan. Sie schätzen die Vertrautheit und Erreichbarkeit. Außerdem werden nachhaltigen Faktoren und dem eigenen ökologischen Fußabdruck immer mehr Bedeutung zugeschrieben. Wenn du erfahren möchtest, welche Rolle das Thema Nachhaltig in der Digitalbranche spielt – laut Untersuchung der DMXCO – lies einfach diesen Artikel auf OnlineMarketing.de. Wenn du das Potenzial deines lokalen Unternehmens voll ausschöpfen möchtest, solltest du den Digital Bash – Local Marketing, nicht verpassen! Denn unsere Expert:innen wissen, worauf es hierbei wirklich ankommt, vom Start über Sichtbarkeit bis hin zur Kommunikation.

Save the Date: Am 22.11. startet die Digitalkonferenz um 9:30 Uhr. Deine kostenloses Ticket kannst du dir ganz einfach über die Digital Bash Website sichern. Darüber hinaus erhältst du automatisch Zugang zu der nachträglichen Aufzeichnung und den Speaker Slides sowie die Möglichkeit, deine Fragen direkt im Anschluss an die Vorträge an die Expert:innen zu stellen.

Die Speaker und Themen

Im Anschluss an die Anmoderation durch Digital-Bash-Moderatorin Natascha Ehlerst schafft der CEO und Co-Founder von Gutwerker, Kevin Taron, eine starke Wissens-Base für Local Marketer. Wenn du wissen möchtest, was du bei der Realisation deiner Local-Marketing-Strategien beachten solltest, bist du bei Kevin an der richtigen Adresse. Denn er liefert Antworten auf Fragen wie „Was ist Local Marketing und woher weiß ich, ob ich es benötige?“ und gibt Tipps, die dir einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnten.

In der Theorie hört es sich recht einfach an: Brand Image etablieren, in dem man einheitliche Konzepte anwendet. Allerdings wird dieses Vorhaben in der Praxis oftmals zur Challenge. Zum Glück haben wir Yannik Blockuis an Bord dieser Digital-Bash-Ausgabe. Als CEO und Mitgründer von Local Brand X weiß er, wie du einheitliche Marketing-Strategien und -Konzepte an unterschiedlichen Standorten und mit verschiedenen Partner:innen durchführen kannst.

Wie schafft es McDonald’s, dass wirklich alle Filialen konsistent sind? Dilys Neumann, Managing Director bei Digitas Pixelpark, kennt die Antwort auf des Rätsels Lösung, die im übrigen auch noch maximal effizient und minimal invasiv ist. Neugierig? Dann verpasse auf keinen Fall diesen Vortrag!

Heute schon bereit sein für morgen? Nach dem Vortrag von Stefan Bien, CRO bei der Offerista Group, gar kein Problem. Stefan stellt sich jetzt schon den Fragen der Zukunft, nämlich: Was bedeutet digitale Transformation in der Angebotskommunikation?, welche Schritte sollte der Handel jetzt unternehmen? und wie lässt sich Erfolg messen?.

Deine Agenda für den Digital Bash – Local Marketing

9:30 – 9:40Uhr: Opening: Digital Bash – Local Marketing

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | Digital Bash 9:40 – 10:10 Uhr: Lokales Marketing – Wie du deine Vertriebspartner:innen erfolgreich sichtbar machst

Yannik Bockius | CEO/Co-Founder | Local Brand X 10:15 – 10:45 Uhr: Individuelles Local Marketing vs. zentrales Branding – Oder wie McDonald’s es schafft, dass wirklich alle Filialen konsistent sind

Dilys Neumann | Managing Director | Digitas Pixelpark 10:50 – 11:20 Uhr: Quo Vadis – …Handelskommunikation?

Benjamin Thym | CEO | Offerista Group 11:20 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Da die Zahl der Tickets limitiert ist, raten wir dir, dich so schnell wie möglich anzumelden. Sichere dir also am besten jetzt noch deinen Zugang, um das Event nicht zu verpassen. Wir sehen uns dann beim Digital Bash – E-Commerce by Adobe von OnlineMarketing.de.